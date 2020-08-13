Слуцкий: Могу только выразить благодарность членам КДК

Главный тренер «Рубина»прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать его на один матч плюс один матч условно.

«Меня не может устроить или не устроить решение КДК. Я согласен с решением комиссии. Все прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета.

У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт на самом деле, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Я уверен, что помощники справятся в этой ситуации.

Кто будет исполнять обязанности? Мы еще не обговаривали, скажем. Думаю, не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин.

Скорее это для формальных вещей — таких, как интервью перед и после матча, пресс-конференция. Просто определим, кто из них будет присутствовать», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

Напомним, что по итогам заседания КДК РФС было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого два матча (один из которых условно) «за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча». 0