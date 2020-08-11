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    Избитый Широковым судья подал заявление в полицию

    Футбол Между тем Скандалы Происшествия Футбол России
    Арбитр Никита Данченков написал заявление в полицию после того, как его избил экс-игрок сборной России Роман Широков, сообщил глава Московской коллегии судей по футболу Сергей Французов.

    Роман Широков
    Роман Широков

    Ранее стало известно, что 39-летний Широков во время матча любительских команд несколько раз ударил Данченкова. Футболист атаковал рефери на поле, после чего тому потребовалась медицинская помощь.

    «Насколько знаю, Никита подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле.

    Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса.

    Здоровье Никиты нормальное, созванивался с ним. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление.

    Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане.

    Никаких контактов ни с Никитой, ни с Московской федерацией футбола у Широкова не было. Роман извинился через свой Instagram, ну и что?

    Завтра такая ситуация может повториться с кем-то другим, мы стараемся привлечь большее количество судей к обслуживанию соревнований, кто придет судить, когда такое происходит?

    Широков этим поступком сам себя унизил, дальше пусть с ним разбираются компетентные органы», — приводит ТАСС слова Французова. 0

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