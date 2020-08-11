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    Смолов сыграет в атаке «Локомотива» против «Рубина»

    «Рубин» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Определились стартовые составы «Рубина» и «Локомотива» на матч 1-го тура чемпионата России.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Иг. Коновалов, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Игнатьев.

    Запасные — Ив. Коновалов, Бегич, Тарасов, Могилевец, Подберезкин, Макаров, Давиташвили, Деспотович.

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Рыбчинский, Крыховяк, Смолов.

    Запасные — Коченков, Савин, Игнатьев, Кверквелия, Лысцов, Сильянов, Куликов, Магкеев, Иосифов, Агеев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотив». Коэффициент на его победу — 2.59, на успех «Рубина» — 3.40, на ничью — 3.18. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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