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    Увезет ли «Локомотив» очки из Казани?

    «Рубин» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Локомотив»
    Федор Смолов
    В 1-м туре РПЛ «Рубин» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет 11 августа на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Августа 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 20:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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    «Рубин»

    Казанский клуб закончил прошлый сезон с 35 очками на 10-м месте, гарантировав себе пребывание в РПЛ. Разница мячей 18-28, лучший бомбардир Евгений Марков с 5 голами, еще 3 забил Хвича Кварацхелия.

    В последних матчах сезона 19/20 «Рубин» ушел от выездного поражения в матче с ЦСКА (1:1), на своем поле разошелся миром с «Ростовом» (0:0) и уступил «Спартаку» (1:2) на выезде.

    Во время краткого межсезонья подопечные Леонида Слуцкого провели товарищеский матч с КАМАЗом , сыграв вничью 1:1.

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    Состав команды также поменялся — свободными агентами пришли в «Рубин» полузащитник Олег Шатов («Зенит») , защитник Михаил Меркулов «(Урал») и нападающий Кирилл Косарев («Муром»).

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    • Ушли по истечению срока аренды защитники Николай Поярков, Константин Плиев, хавбек Александр Зуев и нападающий Евгений Марков, в аренду отправились Артур Сагитов, Данил Степанов и Илья Агапов.

    «Локомотив»

    Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.

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    • Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.

    В последних матчах прошлого сезона «Локо» дома спасся от поражения в матче с «Уфой» (1:1) — это ничья стала четвертой подряд. Затем была вырвана домашняя победу у ЦСКА (2:1) и на выезде обыгран «Урал» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

    В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

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    Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

    Последний раз «Локо» проигрывал «Рубину» еще в 2016 году — в Казани. Из пяти последних матчей в столице Татарстана московский клуб выиграл 2 и еще 2 свел вничью.

    Прогноз и ставки

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 3.15, а на победу «Локомотива» — 2.35.

    «Локомотив» не проигрывает «Рубину» последние 4 года, прогнозируем, что и выезд в Казань не закончится поражением.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0

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    «Рубин» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2020 года. Прогноз на «Рубин» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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