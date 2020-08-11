«Рубин» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч РПЛ 11 августа 2020 года

В 1-м туре РПЛ «Рубин» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет 11 августа на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Локомотив».

«Рубин»

Казанский клуб закончил прошлый сезон с 35 очками на 10-м месте, гарантировав себе пребывание в РПЛ. Разница мячей 18-28, лучший бомбардир Евгений Марков с 5 голами, еще 3 забил Хвича Кварацхелия.

В последних матчах сезона 19/20 «Рубин» ушел от выездного поражения в матче с ЦСКА (1:1), на своем поле разошелся миром с «Ростовом» (0:0) и уступил «Спартаку» (1:2) на выезде.

Во время краткого межсезонья подопечные Леонида Слуцкого провели товарищеский матч с КАМАЗом , сыграв вничью 1:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Состав команды также поменялся — свободными агентами пришли в «Рубин» полузащитник Олег Шатов («Зенит») , защитник Михаил Меркулов «(Урал») и нападающий Кирилл Косарев («Муром»).

Ушли по истечению срока аренды защитники Николай Поярков, Константин Плиев, хавбек Александр Зуев и нападающий Евгений Марков, в аренду отправились Артур Сагитов, Данил Степанов и Илья Агапов.

«Локомотив»

Железнодорожники финишировали в прошлом сезоне на второй строчке, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов, но не имея шансов догнать «Зенит», от которого отстали на 15 очков.

Разница мячей 41-29, лучшим бомбардиром с 12 голами стал Алексей Миранчук, еще 9 забил Гжегож Крыховяк, 5 голов у Эдера.

В последних матчах прошлого сезона «Локо» дома спасся от поражения в матче с «Уфой» (1:1) — это ничья стала четвертой подряд. Затем была вырвана домашняя победу у ЦСКА (2:1) и на выезде обыгран «Урал» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

Новый сезон подопечные Марко Николича начали с матча за Суперкубок России, в котором «Локо» уступил «Зениту» со счетом 1:2.

В межсезонье команду покинули нападающий Джефферсон Фарфан, хавбеки Жоау Мариу и Никита Дорофеев, в аренду ушли защитник Брайан Идову и нападающий Тимур Сулейманов.

Из «Перуджи» свободным агентом пришел защитник Слободан Райкович, из «Бунедкора» куплен полузащитник Жасур Жалолиддинов, из солигорского «Шахтера» форвард Виталий Лисакович, из аренды вернулся Федор Смолов.

Последний раз «Локо» проигрывал «Рубину» еще в 2016 году — в Казани. Из пяти последних матчей в столице Татарстана московский клуб выиграл 2 и еще 2 свел вничью.

Прогноз и ставки

На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 3.15, а на победу «Локомотива» — 2.35.

«Локомотив» не проигрывает «Рубину» последние 4 года, прогнозируем, что и выезд в Казань не закончится поражением.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют — нет» за 1.75. 0