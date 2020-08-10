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    «Фратрия» пообещала всеми способами бороться с беспределом в футболе

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    Объединение болельщиков «Фратрия» выступило с заявлением после скандального судейства в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    «3 августа, по итогам прошедшего 15 июля матча "Спартак" — "Ахмат", суд вынес приговор по статье 20.31 КоАП РФ нашему заводящему Михаилу Дивинскому — запрет на посещение спортивных мероприятий на протяжении года.

    Причиной наказания стали заряды Михаила в адрес президента Российского футбольного союза Александра Дюкова и всего РФС. Михаил, находясь в роли заводящего трибуны, отреагировал на очередные эпизоды судейского спектакля, направленного против "Спартака". После очередного незасчитанного гола весь стадион и Михаил отреагировали на вопиющую несправедливость с душой, по-русски — крепким словцом.

    "Благодаря" существующему законодательству, принятому в 2013 году без участия и обсуждения с футбольной общественностью, власти сегодня имеют право в любой момент забанить КАЖДОГО болельщика сроком до трех лет, лишить его права посещать спортивные соревнования лишь за то, если он хоть раз позволит себе "в сердцах" выругаться на происходящее на поле и случайно попадет в этот момент в объективы камер видеонаблюдения.

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    • Формулировка закона, который запрещает »...совершать иные действия, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц...« максимально развязывает руки судебной системе для репрессий над болельщиками.

    Михаил, выполнявший роль заводящего, находившийся под прицелом камер, поддержал заряд трибуны и был запечатлен в этот момент.

    Мы хотим подчеркнуть для всех, особенно для заказчиков бана Михаила, что в фанатском движении заводящие не навязывают свою волю болельщикам, а лишь координируют слаженность мнения всей трибуны, и забанив одного из нас, вы не добьетесь молчания в свой адрес, а лишь распишетесь в своей слабости. Значит, вы боитесь, значит, вам это не нравится. Но трибуну нельзя заткнуть, выдергивая из нее публичных людей. Их место займут другие, а ненависть к вам утроится.

    Мы возмущены, но возмущены не от того, что вы забанили одного из нас, а от того, что вы, футбольная власть, вместо того, чтобы развивать наш футбол, делать его прозрачным и честным, пытаетесь затыкать рты тем, кто все видит и не боится говорить о творящемся беспределе.

    Виктор Кашшаи, который занимает сегодня пост главы судейского корпуса, должен быть немедленно уволен со своей должности. Его публичные выступления, покрывающие большинство преступных действий арбитров, не выдерживают ни малейшей критики.

    Ашот Хачатурянц как глава судейского комитета РФС также, очевидно, не в состоянии справляться с возложенными на него обязанностями и должен покинуть свой пост.

    То, что произошло вчера на глазах всего футбольного мира, нельзя назвать никак иначе, кроме как позором нашего футбола. Очередное судейское убийство "Спартака" было настолько явным, что вызвало широкий резонанс даже в Европе.

    Леонид Федун вынужден заявлять о снятии клуба с такого позорного чемпионата, а миллионы болельщиков после просмотра футбола чувствуют себя обманутыми.

    Наша позиция по Виктору Кашшаи и Александру Дюкову остается неизменной, и мы и дальше будем бороться всеми законными способами с тем беспределом, который вы устраиваете в нашем футболе. Мы не будем молчать, а вы всех не забаните», — говорится в заявлении объединения. 0

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