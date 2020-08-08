ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингЛичный кошмар Варана. «Реал» без Рамоса не справился с давлением «Сити»
  • 21:52
    • Андреа Пирло возглавил «Ювентус»
  • 21:10
    • Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Баварией»
  • 21:02
    • Месси, Гризманн и Суарес сыграют в атаке «Барсы» против «Наполи»
  • 20:31
    • Гол Мамаева принес «Ростову» победу над «Тамбовом»
  • 17:54
    • ЦСКА обыграл «Химки» в стартовом матче РПЛ сезона 2020/21
    Все новости спорта

    Первушин: С «Ростовом» была ничейная игра, но нам не повезло

    Футбол Тамбов Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (0:1).

    Сергей Первушин
    Сергей Первушин

    Напомним, что «Тамбов» минимально уступил «Ростову» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

    «Это была ничейная игра, но нам не везет. Мы пока в стадии становления, ребята еще не притерлись.

    Но в целом этот поединок можно занести себе в копилку. Благодаря таким матчам мы будем расти как команда.

    Не скажу, что быстрый гол спутал нам карты. Для нас каждое очко с любым соперником — это шаг вперед.

    Допустили ошибку при выходе из обороны в атаку и получили гол», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьет ли Месси в ворота «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Разгромит «Бавария» команду Лэмпарда?
  • «Бавария» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Начнет ли «Спартак» новый сезон с победы?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.56
  • Экспресс дня 9 августа
  • Завтра в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эребру — Гетеборг
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Фули — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры