Первушин: С «Ростовом» была ничейная игра, но нам не повезло

Главный тренер «Тамбова»подвел итоги матча первого тура Российской Премьер-лиги с(0:1).

Напомним, что «Тамбов» минимально уступил «Ростову» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника Павла Мамаева (21-я минута).

«Это была ничейная игра, но нам не везет. Мы пока в стадии становления, ребята еще не притерлись.

Но в целом этот поединок можно занести себе в копилку. Благодаря таким матчам мы будем расти как команда.

Не скажу, что быстрый гол спутал нам карты. Для нас каждое очко с любым соперником — это шаг вперед.

Допустили ошибку при выходе из обороны в атаку и получили гол», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем туре подопечные Первушина отправятся в гости к ЦСКА. Матч пройдет 15 августа. 0