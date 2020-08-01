«СКА-Хабаровск» победил «Аланию» в первом туре ФНЛ

в выездном матче первого тура первенства ФНЛ обыграл— 4:2.

В составе победителей голы забили Владислав Камилов (8 минута), Ираклий Квеквескири (15), Рамазан Гаджимурадов (45) и Даниил Иванков (55).

У «Алании» отличились Алан Хабалов (33, с пенальти) и Батраз Хадарцев (64).

«СКА-Хабаровск» в следующем матче 8 августа сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком», а «Алания» в тот же день проведет гостевую встречу с «Чайкой» из Песчанокопского.

Другие результаты:

«Иртыш» — «Енисей» - 1:2

«Динамо» Брянск — «Оренбург» — 0:1

«Текстильщик» — «Велес» — 0:0

«Волгарь» — «Краснодар-2» — 3:0

«Нефтехимик» — «Чайка» — 1:1

«Факел» — «Акрон» — 1:0 0