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    «СКА-Хабаровск» победил «Аланию» в первом туре ФНЛ

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    «СКА-Хабаровск» в выездном матче первого тура первенства ФНЛ обыграл «Аланию» — 4:2.

    Футболисты «СКА-Хабаровска»
    Футболисты «СКА-Хабаровска»

    В составе победителей голы забили Владислав Камилов (8 минута), Ираклий Квеквескири (15), Рамазан Гаджимурадов (45) и Даниил Иванков (55).

    У «Алании» отличились Алан Хабалов (33, с пенальти) и Батраз Хадарцев (64).

    «СКА-Хабаровск» в следующем матче 8 августа сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком», а «Алания» в тот же день проведет гостевую встречу с «Чайкой» из Песчанокопского.

    Другие результаты:

    «Иртыш» — «Енисей» - 1:2
    «Динамо» Брянск — «Оренбург» — 0:1
    «Текстильщик» — «Велес» — 0:0
    «Волгарь» — «Краснодар-2» — 3:0
    «Нефтехимик» — «Чайка» — 1:1
    «Факел» — «Акрон» — 1:0 0

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