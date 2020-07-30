Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством

Главный тренер «Зенита»рассматривает возможность ухода со своего поста, информирует Sport24.

Как стало известно изданию, у наставника «сине-бело-голубых» сложные взаимоотношения с гендиректором Александром Медведевым и спортивным директором Хавьером Рибалтой.

Семака не устраивает тот факт, что руководство занято трудоустройством ненужных клубу футболистов и не ищет усиление под серьезные цели в Лиге чемпионов.

Дополнительным раздражителем стала ситуация с нападающим Александром Кокориным, которому так и не был предложен новый контракт.

Отмечается Медведев уже попросил Рибалту составить шорт-лист тренеров, которые могли бы заменить Семака в случае его ухода. 0