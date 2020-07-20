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    Игрокам «Химок» сказали, что команда на 90 процентов в РПЛ

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    Футболистам «Химок» в понедельник, 20 июля, сообщили, что подмосковная команда с вероятностью в 90 процентов проведет следующий сезон в РПЛ, сообщает Sportbox.ru.

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    По данным издания, эту информацию до их сведения довел генеральный директор клуба Василий Иванов. Он также сказал, что окончательно вопрос решится в среду, 22 июля.

    Напомним, что «Химки» заняли второе в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2019/20.

    По спортивному принципу красно-черные должны сменить в РПЛ «Крылья Советов», которые финишировали на 15-м месте.

    Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля. 0

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