«Вильярреал» — «Эйбар»: 4:0, обзор голов

В последнем 38 туре Примерыразгромил(4:0) и остался на 5 месте.

Андре-Франк Замбо забил первый мяч хозяев на 71 минуте. Но уже с 80 минуты «желтые» полностью взяли игру под контроль.

Далее «Вильярреал» забивал на 88, 89 и 94 минутах встречи. Отличились голами Херард Морено (дубль) и Мойсес Гомес.

«Вильярреал» остается на 5 месте и проходит в групповой раунд Лиги Европы.

«Эйбар» остался в Примере, набрав 42 очка и заняв 14 место.