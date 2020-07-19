«Вильярреал» — «Эйбар»: 4:0, обзор голов

Альберто Морено и Робер Корреа
globallookpress.com
Андре-Франк Замбо забил первый мяч хозяев на 71 минуте. Но уже с 80 минуты «желтые» полностью взяли игру под контроль.
Далее «Вильярреал» забивал на 88, 89 и 94 минутах встречи. Отличились голами Херард Морено (дубль) и Мойсес Гомес.
«Вильярреал» остается на 5 месте и проходит в групповой раунд Лиги Европы.
«Эйбар» остался в Примере, набрав 42 очка и заняв 14 место.
Примера. 38 тур
«Вильярреал» — «Эйбар» — 4:0
Голы: 1:0 — 71 Замбо-Ангисса, 2:0 — 86 Жерар Морено, 3:0 — 89 Жерар Морено, 4:0 — 90 Мойсес Гомес«Вильярреал»: Фернандес, Альберто Морено, Пау Торрес, Альбиоль, Пенья, Иборра (Мойсес Гомес, 62), Замбо-Ангисса, Касорла (Тригерос, 82), Сориано (Морланес, 88), Чуквуэзе (Онтиверос, 62), Жерар Морено«Эйбар»: Йоэль Родригес, Хосе Анхель (Альварес, 50), Корреа, Бургос, Рафа Соареш (Инуи, 46), Диоп, Кристофоро (Энрик, 78), Де Бласис, Бигас (Леон, 78), Шарлес (Экспосито, 62), Кике Гарсия