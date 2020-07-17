«Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

В составе мадридской команды голами отметились Маркос Льоренте (54-я минута) и Томас Парти (80).
«Атлетико» набрал 69 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 54 очками опустилась на седьмое место.
В заключительном туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедад», а «Хетафе» в гостях встретится с «Леванте».
Примера. 37-й тур
«Хетафе» — «Атлетико» — 0:2 (0:0)
Голы: Льоренте, 54 (0:1). Партей, 80 (0:2)«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Кабако, Оливера (Хорхе Молина, 61), Кукурелья, Тимор, Максимович (Хасон, 61), Арамбарри (Фажр, 84), Мата (Анхель, 60), Дуро«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Санчес, Коке, Сауль (Партей, 67), Льоренте (Мората, 75), Диегу Коста (Эррера, 84), Феррейра-Карраско (Витоло, 77), Корреа (Лемар, 84)Предупреждения: Хименес, 45+4. Сауль, 64. Хорхе Молина, 68Удаление: Ньом, 90+2