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    «Атлетико» в гостях обыграл «Хетафе»

    «Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Хетафе» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    В составе мадридской команды голами отметились Маркос Льоренте (54-я минута) и Томас Парти (80).

    «Атлетико» набрал 69 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 54 очками опустилась на седьмое место.

    В заключительном туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедад», а «Хетафе» в гостях встретится с «Леванте».

    Примера. 37-й тур
    «Хетафе» — «Атлетико» — 0:2 (0:0)
    Голы: Льоренте, 54 (0:1). Партей, 80 (0:2)«Хетафе»: Сория, Ньом, Даконам, Кабако, Оливера (Хорхе Молина, 61), Кукурелья, Тимор, Максимович (Хасон, 61), Арамбарри (Фажр, 84), Мата (Анхель, 60), Дуро«Атлетико»: Облак, Ариас, Фелипе, Хименес, Санчес, Коке, Сауль (Партей, 67), Льоренте (Мората, 75), Диегу Коста (Эррера, 84), Феррейра-Карраско (Витоло, 77), Корреа (Лемар, 84)Предупреждения: Хименес, 45+4. Сауль, 64. Хорхе Молина, 68Удаление: Ньом, 90+2
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