«Хетафе» — «Атлетико»: счет матча 0:2, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(2:0) в матче 37-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голами отметились Маркос Льоренте (54-я минута) и Томас Парти (80).

«Атлетико» набрал 69 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 54 очками опустилась на седьмое место.

В заключительном туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Реала Сосьедад», а «Хетафе» в гостях встретится с «Леванте».