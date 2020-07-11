«Осасуна» — «Сельта»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 36-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Аспас с фланга зряче покатил мяч к вратарской, Санти Мина выдержал тонкую грань с офсайдом и нанёс удар с ходу — мяч от ноги вратаря залетел в ворота.

На 23-й минуте Эступиньян с левого края выполнил шикарный кросс во вратарскую «Сельты», куда ворвался Гальего и головой вколотил мяч в ворота.

А в компенсированное время Ойер исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Сельты», откуда Арнаис в борьбе лёгким касанием головы подрезал мяч в угол ворот.

«Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» — 48 баллов и 11-я строчка.