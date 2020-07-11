ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема в матче с «Алавесом»Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 17:55
    • Луценко принес «Арсеналу» победу над «Тамбовом»
  • 19:27
    • Соболев сыграет в атаке «Спартака» против «Сочи»
  • 18:57
    • «Ливерпуль» не справился с «Бернли» на «Энфилде»
  • 18:35
    • Тутберидзе признана лучшим тренером по версии ISU
  • 17:40
    • Дзюба, Азмун и Ракицкий не попали в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Осасуна» вырвала волевую победу у «Сельты»

    «Осасуна» — «Сельта»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Осасуна Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Аспас с фланга зряче покатил мяч к вратарской, Санти Мина выдержал тонкую грань с офсайдом и нанёс удар с ходу — мяч от ноги вратаря залетел в ворота.

    На 23-й минуте Эступиньян с левого края выполнил шикарный кросс во вратарскую «Сельты», куда ворвался Гальего и головой вколотил мяч в ворота.

    А в компенсированное время Ойер исполнил мягкий заброс в центр штрафной «Сельты», откуда Арнаис в борьбе лёгким касанием головы подрезал мяч в угол ворот.

    «Сельта» с 36 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» — 48 баллов и 11-я строчка.

    Примера. 36-й тур
    «Осасуна» — «Сельта» — 2:1 (1:1)
    Голы: Мина, 10 (0:1). Гальего, 23 (1:1). Арнаис, 90+1 (2:1)«Осасуна»: Эррера, Ронкалья (Видаль, 67), Эступиньян, Гарсия, А.Эрнандес, Ойер, Иньиго Перес, Брашанац (Монкайола, 84), Торрес (Барха, 85), Лопес (Арнаис, 67), Гальего«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо, Оласа (Мендес, 85), Айду, Саэнс (Нолито, 46), Рафинья (Васкес, 66), Окай Йокушлу, Бельтран (Брадарич, 66), Аспас, Мина (Х.Эрнандес, 72)Предупреждения: А.Эрнандес, 3. Саэнс, 18. Гарсия, 48. Рафинья, 59
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Титул показался на горизонте. «Реал» одержал важную победу над «Алавесом»
  • 13:12
    •
  • Прогноз
  • «Вальядолид» — «Барселона»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра двух забивных команд будет результативной
  • «Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Огорчит ли Кокорин «Спартак» на «Фиште»?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «Барселона» во второй раз подряд разгромить «Вальядолид»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры