Черышев попал в заявку «Валенсии» на ближайший матч

Денис Черышев
globallookpress.com
Заявку опубликовала пресс-служба «летучих мышей».
Полностью она выглядит следующим образом: Силессен, Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Коррейя, Гильямон, Герреро, Коста, Кондогбья, Кан Ин, Ферран, Черышев, Гедеш, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Вальехо, Собрино, Гамейро, Гомеш.
Матч «Леганес» — «Валенсия» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Начало — в 20:30 мск.
Напомним, «Валенсия» занимает восьмое место в таблице Примеры. 0