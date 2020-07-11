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    Черышев попал в заявку «Валенсии» на ближайший матч

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    Российский полузащитник Денис Черышев включен в заявку «Валенсии» на матч 36-го тура Примеры против «Леганеса».

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    Заявку опубликовала пресс-служба «летучих мышей».

    Полностью она выглядит следующим образом: Силессен, Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Коррейя, Гильямон, Герреро, Коста, Кондогбья, Кан Ин, Ферран, Черышев, Гедеш, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Вальехо, Собрино, Гамейро, Гомеш.

    Матч «Леганес» — «Валенсия» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Начало — в 20:30 мск.

    Напомним, «Валенсия» занимает восьмое место в таблице Примеры. 0

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