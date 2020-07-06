РФС разрешил «Тамбову» заявить Калмыкова на остаток чемпионата

Бюро исполкома РФС дало добро» на дозаявку экс-нападающего «Армавира»на оставшиеся четыре тура РПЛ, сообщает «Матч ТВ»

Напомним, что РФС в июне разрешил трудоустроиться вне рамках трансферного окна игрокам, чьи клубы потеряли профессиональный статус.

«Армавир» еще 15 апреля на официально сайте уведомил, что снимается с первенства ФНЛ. Однако потом «лисы» подали документы на лицензирование в ПФЛ, которое не сумели пройти из-за отсутствия финансовых гарантий.

Добавим, что 26-летний форвард, ставший с 8 голами лучшим бомбардиром «Армавира», в июне находился на сборе «Ротора», который покинул после того, как возник вариант с «Тамбовом».

Сергей Первушин рассчитывал на него еще в матче 26-го тура со «Спартаком», который по разным причинам пропускали Георгий Мелкадзе и Михаил Костюков.

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, клуб постарается успеть дозаявить Калмыкова к игре 27-го тура с «Ахматом», которая пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля. 0