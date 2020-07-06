ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпионская стабильность. Победа «Зенита» в Краснодаре сняла все вопросы
  • 21:34
    • Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»
  • 18:00
    • Перспективный российский легкоатлет подал заявку на смену спортивного гражданства
  • 17:36
    • Лапочкин рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 16:27
    • Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
  • 14:19
    • Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»
    Все новости спорта

    РФС разрешил «Тамбову» заявить Калмыкова на остаток чемпионата

    Футбол Тамбов РПЛ Футбол России РФС Торпедо Армавир Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бюро исполкома РФС дало добро «Тамбову» на дозаявку экс-нападающего «Армавира» Амура Калмыкова на оставшиеся четыре тура РПЛ, сообщает «Матч ТВ».

    Амур Калмыков
    Амур Калмыков

    Напомним, что РФС в июне разрешил трудоустроиться вне рамках трансферного окна игрокам, чьи клубы потеряли профессиональный статус.

    «Армавир» еще 15 апреля на официально сайте уведомил, что снимается с первенства ФНЛ. Однако потом «лисы» подали документы на лицензирование в ПФЛ, которое не сумели пройти из-за отсутствия финансовых гарантий.

    Добавим, что 26-летний форвард, ставший с 8 голами лучшим бомбардиром «Армавира», в июне находился на сборе «Ротора», который покинул после того, как возник вариант с «Тамбовом».

    Сергей Первушин рассчитывал на него еще в матче 26-го тура со «Спартаком», который по разным причинам пропускали Георгий Мелкадзе и Михаил Костюков.

    По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, клуб постарается успеть дозаявить Калмыкова к игре 27-го тура с «Ахматом», которая пройдет в Нижнем Новгороде 7 июля. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
  • Вчера в 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Ахмат»
  • 2.00
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли команда Моуринью важную победу?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Закрепится ли «Севилья» в зоне Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Леванте» и «Реал Сосьедад» обменяются голами?
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 6 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Севилья — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Морейренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Валенсия — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.97
  • Экспресс дня 7 июля
  • Завтра в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры