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    «Локомотив» интересуется защитником сборной Уругвая

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    Защитник «Индепендьенте» Гастон Сильва может продолжить карьеру в «Локомотиве», утверждает «Спорт-Экспресс».

    Гастон Сильва
    Гастон Сильва

    26-летний игрок — приоритетная цель железнодорожников на позицию центрального защитника в это трансферное окно. Однако сам футболист сомневается, нужно ли ему переезжать в Россию.

    Агент защитника Хуан Мануэль Арандилья подтвердил, что представители футболиста контактировали с российскими клубами.

    «Мы обменивались информацией по Гастону с несколькими клубами из России и других европейских стран, но ничего конкретного пока не было», — сказал Арандилья «Р-Спорт».

    По данным calciomercato.it, лиссабонская «Бенфика» давно следит за Сильвой. Также интерес к игроку проявляет «Спортинг», где в центре обороны выступает партнер защитника по сборной Уругвая Себастьян Коатес.

    Также СМИ пишут, что Сильва направил в ФИФА запрос об освобождении от контрактных обязательств со своим нынешним клубом, аргентинским «Индепендьенте», поскольку ему задерживают зарплату.

    Сильва, имеющий в послужном списке 19 матчей за сборную Уругвая, поиграл в Европе за «Гранаду» и «Торино», после чего перешел в «Индепендьенте» в 2017 году. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей, отметившись одной голевой передачей.

    Контракт Сильвы с аргентинским клубом рассчитан до июня 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 2 миллиона евро. 0

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