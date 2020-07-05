«Рубин» — «Ореньбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Рубин»
Единственный мяч был забит на 67-й минуте. Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников, далее поднял голову и накинул мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить цель.
«Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками.
8 июля «Оренбург» примет ЦСКА. 9 июля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».
РПЛ. 26-й тур
«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)
Гол: Макаров, 67«Рубин» (Казань): Дюпин, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 80), Йевтич (Тарасов, 83), Самошников, Давиташвили (Макаров, 57), Кварацхелия (Бакаев, 84), Абильдгор, Игнатьев (Марков, 80)«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб (Бидловский, 65), Черных, Кулишев, Липовой, Шкофлек (Криворучко, 81), ЧукановПредупреждения: Кулишев, 23. Зотов, 72. Самошников, 85. Старфельт, 90+2