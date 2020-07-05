ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роналду и Дибала снова принесли победу «Юве»Роналду и Дибала наладили голливудскую химию
  • 19:22
    • Дзюба и Малком начнут матч с «Краснодаром» в старте «Зенита»
  • 20:32
    • «Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» на «Энфилде»
  • 20:27
    • Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Оренбургом»
  • 20:17
    • «Болонья» вырвала волевую победу у «Интера»
  • 18:29
    • «Урал» упустил выездную победу над «Уфой»
    Все новости спорта

    Гол Макарова принес «Рубину» победу над «Оренбургом»

    «Рубин» — «Ореньбург»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Оренбург Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 67-й минуте. Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников, далее поднял голову и накинул мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить цель.

    «Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками.

    8 июля «Оренбург» примет ЦСКА. 9 июля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».

    РПЛ. 26-й тур
    «Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)
    Гол: Макаров, 67«Рубин» (Казань): Дюпин, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 80), Йевтич (Тарасов, 83), Самошников, Давиташвили (Макаров, 57), Кварацхелия (Бакаев, 84), Абильдгор, Игнатьев (Марков, 80)«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб (Бидловский, 65), Черных, Кулишев, Липовой, Шкофлек (Криворучко, 81), ЧукановПредупреждения: Кулишев, 23. Зотов, 72. Самошников, 85. Старфельт, 90+2
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Не в VAR дело. «Спартак» — середняк, который умудрился проиграть аутсайдеру
  • 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Зенит»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отсрочит ли «Краснодар» чемпионство «Зенита»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Дома «Вильярреал» постарается сыграть с «Барсой» на равных
  • «Вильярреал» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Оправится ли «Наполи» от недавнего поражения?
  • «Наполи» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сарагоса — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры