«Рубин» — «Ореньбург»: счет матча 1:0, обзор гола

Казанскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч был забит на 67-й минуте. Кварацхелия у левого края чужой штрафной собрал вокруг себя трёх соперников, далее поднял голову и накинул мяч на дальнюю штангу, откуда Денис Макаров ударом под острым углом смог поразить цель.

«Рубин» набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице РПЛ. «Оренбург» замыкает турнирную таблицу, находясь на последнем 16-м месте с 23 очками.

8 июля «Оренбург» примет ЦСКА. 9 июля «Рубин» сыграет дома с «Краснодаром».