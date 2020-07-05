Радимов призвал отправить Тедеско в Белоруссию на недельку

Главный тренерподсказал, как улучшить результаты.

«Отправьте Доменико Тедеско в Белоруссию на недельку, и все у вас наладится», — написал Радимов на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после поражение от «Зенита» (0:4). Специалист продолжил работать с московским клубом через неделю, после чего команда одержала две победы подряд, не пропустив ни одного мяча.

Отправьте Тедеско в Беларусь на недельку и все у вас наладится 🔴⚪️💪😜⚽️ — Владислав Радимов (@radimov02) July 4, 2020

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