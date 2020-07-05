«Кальяри» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 30-го тура чемпионата Италиина своем поле уступилсо счетом 0:1.

На 26-й минуте защитник хозяев Андреа Карбони сфолил в своей штрафной, получив красную карточку.

Пенальти, назначенный за это нарушение реализовал колумбийский нападающий гостей Луис Мурьель.

После этого матча «Аталанта» с 63 очками на 4-м месте в таблице Серии А. «Кальяри» с 39 очками на 12-м месте.

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В другом матче отчетного тура «Брешия» на своем поле одержала домашнюю победу над «Вероной» — 1:0.

Единственный мяч на 52-й минуте забил защитник хозяев Андреа Папетти.

«Верона» с 42 очками — на 8-м месте в таблице, а «Брешия» с 21 очком на 19-м месте.

Результаты других матчей

«Парма» — «Фиорентина» 1:2

«Удинезе» — «Дженоа» 2:1

«Сампдория» — СПАЛ 3:0 0