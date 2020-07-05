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    «Аталанта» на выезде обыграла «Кальяри»

    «Кальяри» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 30-го тура чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле уступил «Аталанте» со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 26-й минуте защитник хозяев Андреа Карбони сфолил в своей штрафной, получив красную карточку.

    Пенальти, назначенный за это нарушение реализовал колумбийский нападающий гостей Луис Мурьель.

    После этого матча «Аталанта» с 63 очками на 4-м месте в таблице Серии А. «Кальяри» с 39 очками на 12-м месте.

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    В другом матче отчетного тура «Брешия» на своем поле одержала домашнюю победу над «Вероной» — 1:0.

    Единственный мяч на 52-й минуте забил защитник хозяев Андреа Папетти.

    «Верона» с 42 очками — на 8-м месте в таблице, а «Брешия» с 21 очком на 19-м месте.

    Результаты других матчей

    «Парма» — «Фиорентина» 1:2
    «Удинезе» — «Дженоа» 2:1
    «Сампдория» — СПАЛ 3:0 0

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