«Кальяри» — «Аталанта»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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На 26-й минуте защитник хозяев Андреа Карбони сфолил в своей штрафной, получив красную карточку.
Пенальти, назначенный за это нарушение реализовал колумбийский нападающий гостей Луис Мурьель.
После этого матча «Аталанта» с 63 очками на 4-м месте в таблице Серии А. «Кальяри» с 39 очками на 12-м месте.
В другом матче отчетного тура «Брешия» на своем поле одержала домашнюю победу над «Вероной» — 1:0.
Единственный мяч на 52-й минуте забил защитник хозяев Андреа Папетти.
«Верона» с 42 очками — на 8-м месте в таблице, а «Брешия» с 21 очком на 19-м месте.
Результаты других матчей
«Парма» — «Фиорентина» 1:2
«Удинезе» — «Дженоа» 2:1
«Сампдория» — СПАЛ 3:0 0