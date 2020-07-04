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    «Челси» одержал победу над «Уотфордом»

    «Челси» — «Уотфорд»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Челси» одержал победу над «Уотфордом» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.

    Виллиан принимает поздравления
    Виллиан принимает поздравления

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 3:0.

    «Синие» вышли вперед на 28-й минуте, когда Росс Баркли сделал передачу в центр штрафной на Оливье Жиру, который в касание низом поразил угол ворот.

    На 43-й минуте преимущество лондонцев удвоил Виллиан, реализовавший пенальти.

    Победную точку в компенсированное время второго тайма поставил Баркли, который с десяти метров с левой точно пробил в верхний угол.

    АПЛ. 33-й тур
    «Челси» — «Уотфорд» — 3:0 (2:0)
    Голы: 1:0 — 28 Жиру, 2:0 — 43, пенальти Виллиан, 3:0 — 90+2 Баркли«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76)«Уотфорд»: Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64)Предупреждения: Капу (21), Мариаппа (49)

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (57 очков), а «Уотфорд» — 17-е (28 очков). 0

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