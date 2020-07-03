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    Катар может провести Кубок Азии в 2027 году

    Футбол ФИФА Сборная Катара Кубок Азии
    Катар подал заявку на проведение Кубка Азии в 2027 году, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

    Катар может провести Кубок Азии в 2027 году
    Катар может провести Кубок Азии в 2027 году

    «Мы представили заявку Катара, чтобы получить право принять Кубок Азии по футболу в 2027 году. Наша заявка подтверждает огромное желание принимать большие спортивные мероприятий», — сказал генеральный секретарь федерации Мансур аль-Ансари.

    Помимо Катара за проведение турнира будут бороться Саудовская Аравия, Иран, Индия и Узбекистан. Страна-организатор турнира будет выбрана в 2021 году.

    Напомним, ранее Катар проводил Кубок Азии в 1988 и в 2011 годах. 0

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