Катар может провести Кубок Азии в 2027 году

подал заявку на проведение Кубка Азии в 2027 году, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.

«Мы представили заявку Катара, чтобы получить право принять Кубок Азии по футболу в 2027 году. Наша заявка подтверждает огромное желание принимать большие спортивные мероприятий», — сказал генеральный секретарь федерации Мансур аль-Ансари.

Помимо Катара за проведение турнира будут бороться Саудовская Аравия, Иран, Индия и Узбекистан. Страна-организатор турнира будет выбрана в 2021 году.

Напомним, ранее Катар проводил Кубок Азии в 1988 и в 2011 годах. 0