Евсеев: Очко в игре с «Рубином» — положительный результат для «Уфы»

Главный тренер «Уфы»остался доволен результатом матче 25-го тура чемпионата России с казанским(0:0).

«Для нас каждое набранное очко это положительный результат. Мы выбрали такую тактику против "Рубина", потому что у казанцев есть свои козыри и плюсы.

Мы посчитали, что если бы мы играли с двумя нападающими, у нас были бы проблемы в обороне. Мы обезопасили свои ворота и в то же время сделали упор на взаимодействия на флангах.

Нам это удалось, но не получился последний пас», — сказал Евсеев на пресс-конференции, которую «Уфа» транслировала на своем канале в YouTube.

«Уфа» после матча с «Рубином» обошла московский «Спартак» в турнирной таблице и теперь занимает шестое место.

«Мы не смотрим на наше место. Мы смотрим на количество набранных очков. В конце сезона посмотрим, что будет», — отметил главный тренер «Уфы». 0