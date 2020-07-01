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    Евсеев: Очко в игре с «Рубином» — положительный результат для «Уфы»

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен результатом матче 25-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (0:0).

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Для нас каждое набранное очко это положительный результат. Мы выбрали такую тактику против "Рубина", потому что у казанцев есть свои козыри и плюсы.

    Мы посчитали, что если бы мы играли с двумя нападающими, у нас были бы проблемы в обороне. Мы обезопасили свои ворота и в то же время сделали упор на взаимодействия на флангах.

    Нам это удалось, но не получился последний пас», — сказал Евсеев на пресс-конференции, которую «Уфа» транслировала на своем канале в YouTube.

    «Уфа» после матча с «Рубином» обошла московский «Спартак» в турнирной таблице и теперь занимает шестое место.

    «Мы не смотрим на наше место. Мы смотрим на количество набранных очков. В конце сезона посмотрим, что будет», — отметил главный тренер «Уфы». 0

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