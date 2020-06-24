«МЮ» — «Шеффилд»: счет матча 3:0, обзор голов

В матче 31-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Рашфорд ушёл в лицевую и сделал силовой прострел низом во вратарскую гостей, где Марсьяль сыграл на опережение и в касание направил мяч в ворота.

На 44-й минуте Погба покатил мяч на правый край штрафной, где Ван-Биссака на рывке отклеился от защитника и прострелил в центр на Марсьяля, который ударом в касание оформил дубль.

На 74-й минуте Марсьяль сыграл в стеночку с Рашфордом, получив обратный пас в штрафной, а уже у ворот Антони исполнил всё очень тонко, изящно перекинув вратаря.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Шеффилд Юнайтед» опустился на восьмую строчку таблицы, оставшись с 44 очками.