«МЮ» — «Шеффилд»: счет матча 3:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Рашфорд ушёл в лицевую и сделал силовой прострел низом во вратарскую гостей, где Марсьяль сыграл на опережение и в касание направил мяч в ворота.
На 44-й минуте Погба покатил мяч на правый край штрафной, где Ван-Биссака на рывке отклеился от защитника и прострелил в центр на Марсьяля, который ударом в касание оформил дубль.
На 74-й минуте Марсьяль сыграл в стеночку с Рашфордом, получив обратный пас в штрафной, а уже у ворот Антони исполнил всё очень тонко, изящно перекинув вратаря.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 49 очков. «Шеффилд Юнайтед» опустился на восьмую строчку таблицы, оставшись с 44 очками.
АПЛ. 31-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 3:0 (2:0)
Голы: Марсьяль, 7 (1:0). Марсьяль, 44 (2:0). Марсьяль, 74 (3:0)«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Перейра, 80), Матич, Бруну Фернандеш (Мактоминэй, 80), Марсьяль (Игало, 80), Рэшфорд (Мата, 81), Гринвуд (Джеймс, 81)«Шеффилд Юнайтед»: Мур, Ягелка, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Болдок, Флек, Норвуд (Берге, 46), Ландстрем, Макголдрик (Живкович, 64), Муссе (Макберни, 46)Предупреждение: Шоу, 67