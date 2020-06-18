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    Президент «Урала» выступил против технического поражения «Ростову»

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с «Ростовом», который ушел на карантин из-за шестерых заболевших коронавирусом.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Очень переживаю за своих товарищей из "Ростова". Надеюсь, РФС разберется в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы "Ростову" засчитали технические поражения», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

    В связи с этим матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» перенесен на неопределенный срок. Встреча была запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

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