Президент «Урала» выступил против технического поражения «Ростову»

Президентпрокомментировал ситуацию с, который ушел на карантин из-за шестерых заболевших коронавирусом.

«Очень переживаю за своих товарищей из "Ростова". Надеюсь, РФС разберется в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы "Ростову" засчитали технические поражения», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала».

В связи с этим матч 23-го тура РПЛ с «Сочи» перенесен на неопределенный срок. Встреча была запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Напомним, розыгрыш РПЛ сезона-2019/20 был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 0