СМИ: «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм» претендуют на Кузяева

Три европейских клуба заинтересованы в услугах полузащитника сборной России по футболу и петербургского «Зенита», сообщает L'Equipe

По информации издания, на 27-летнего хавбека претендуют французский «Марсель», испанская «Валенсия» и немецкий «Хоффенхайм».

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший в «Зените», видит в Кузяеве потенциальную замену полузащитнику Моргану Сансону, который может продолжить карьеру в Англии.

Переговоры Кузяева с «Хоффенхаймом» находятся в продвинутой стадии, однако в пользу «Марселя» может сыграть то, что клуб уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе петербургской команды хавбек провел 85 матчей, забил 11 мячей и стал чемпионом России.

Действующий контракт Кузяева с «Зенитом» истекает летом текущего года, питерский клуб не будет продлевать его. 0