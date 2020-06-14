«Эвертон» начал работу над подписанием защитника ПСЖ

Английскийзаинтересован в игроке, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

«Эвертон» уже вступил в переговоры о контракте с окружением защитника, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Решающим фактором в вопросе о переходе может стать, тот факт, что главным тренером «ирисок» является Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в «Милане» и ПСЖ.

Ранее сообщалось о заинтересованности самого 35-летнего защитника вернуться в состав «Флуминенсе» или «Милана».

В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0