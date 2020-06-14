«Эвертон» начал работу над подписанием защитника ПСЖ

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    Английский «Эвертон» заинтересован в игроке «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силве, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Тьяго Силва
    Тьяго Силва

    «Эвертон» уже вступил в переговоры о контракте с окружением защитника, контракт которого с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Решающим фактором в вопросе о переходе может стать, тот факт, что главным тренером «ирисок» является Карло Анчелотти, под руководством которого он работал в «Милане» и ПСЖ.

    Ранее сообщалось о заинтересованности самого 35-летнего защитника вернуться в состав «Флуминенсе» или «Милана».

    В сезоне-2019/2020 Силва принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. 0

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