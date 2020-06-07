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    Рахимов: В этом сезоне Вагнер ЦСКА не поможет, а в следующем ему уже 36

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    Бывший тренер «Локомотива» Рашид Рахимов поделился мнением о возможном возвращении форварда Вагнера Лава в ЦСКА на правах свободного агента.

    Вагнер Лав
    Вагнер Лав

    «Он стал более вдумчивым, все-таки 35 лет. Лет 5 назад я бы взял его в свою команду. В этом сезоне он ЦСКА уже не поможет, в следующем сезоне ему уже будет 36 лет.

    Надо понимать, что у ЦСКА молодая команда, он, как опытный игрок, может быть, поможет. Но мне кажется, что тот уровень, который был у него, ему сейчас уже держать тяжело, и он, по-моему, последние два года уже не бежал.

    Он должен быть лидером. Вот такой приезжает игрок, и все на него молодые будут смотреть. Они ждут, что он поведет их за собой, что будет лидером на поле, будет в каких-то моментах подсказывать.

    Для того, чтобы не просто подсказывать, нужно также и двигаться, чтобы соответствовать своему уровню.

    Здесь вопрос, будет ли он соответствовать своему уровню, как будет ЦСКА играть, потому что ЦСКА хочет играть в быстрый футбол, они пытаются играть в мобильный футбол.

    Не будет ли он выпадать? Они теряют мяч, он возвращается на 50-й или 40-й минуте пешком назад.

    Здесь много нюансов и моментов, которых тренерский штаб должен анализировать: что он делал в последние годы и как он будет выглядеть здесь», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на Матч!». 0

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