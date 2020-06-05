В «Краснодаре» сменился главный тренер

Бывший главный тренер «Балтики» и «Сокола»вошел в тренерский штаб «Краснодара», сменив

Ранее Матвеев исполнял роль главного тренера «быков» по причине отсутствия у Мурада Мусаева лицензии категории Pro.

«Матвеев не сможет продолжить работу в клубе по семейным обстоятельствам. Еще в конце марта Сергей Васильевич был вынужден улететь в Лондон, где живут его жена и трое детей.

С Захаряком давно знакомы, С 2005 года. Вместе работали в клубе "Краснодар-2000". Мы считаем, Игорь Владимирович усилит наш штаб, это квалифицированный и опытный специалист.

Надеюсь, что обучение на лицензию Pro начнется до возобновления чемпионата. А значит, 21 июня в матче с "Динамо" я уже смогу руководить командой в качестве главного тренера», — объяснил Мусаев «Спорт-Экспрессу».

В настоящий момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 41 очко.

Первый матч после возобновления сезона «Краснодар» проведет 21 июня против «Динамо». 0