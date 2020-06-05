Клубам МЛС разрешили возобновить командные тренировки

МЛС разрешила клубам возобновить полноценные командные тренировки, сообщается на сайте лиги.

При этом спортсмены должны соблюдать все правила, предписанные медпротоколом и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, игроки и сотрудники должны пройти два теста на коронавирус с интервалом в 24 часа, за 72 часа до начала тренировки, и один тест на наличие антител.

После начала тренировок игроки, тренеры и некоторые сотрудники должны проходить тестирование на инфекцию через день. Человек с положительным тестом будет изолирован и повторно проверен через 24 часа.

Напомним, сезон в МЛС был приостановлен 12 марта. Тогда же было запрещено проводить групповые тренировки. 0