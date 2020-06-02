Вице-премьер Российской Федерациизаявил, что сезон в РПЛ возобновится 19 июня.

Первый тур РПЛ продлится три дня — с 19 по 21 июня.

«Всегда особое внимание к футболу, прежде всего к нашему футбольному национальному первенству и к хоккею. Футбол вернется в нашу жизнь с 19 июня, когда будут возобновлены матчи Премьер-Лиги. Хоккей и баскетбол могут вернутся уже в августе-сентябре», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Он также подчеркнул, что зрители смогут присутствовать на стадионах, однако их число будет ограничено до 10 процентов от вместимости арены.

Напомним, РПЛ была приостановлена 17 марта после 22 туров. В турнире лидирует «Зенит», который опережает ближайших преследователей на 9 очков. 0