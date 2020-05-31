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    Жемалетдинов благодарен Семину за попадание в сборную

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    Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов попрощался с бывшим главным тренером «железнодорожников» Юрием Семиным.

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов

    «Первый раз когда я поговорил с Палычем, он мало слов сказал, но мотивировал меня очень сильно. Я знал, что он мало говорит, но говорит в точку и в яблочко. Мои ожидания оправдались.

    Желаю вам, Юрий Павлович, здоровья, дальнейшей карьеры. У вас все получится еще. Спасибо, что поверили меня, что я стал игроком основы, попал в сборную, все это благодаря вам.

    Всего вам наилучшего», — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба клуба.

    Напомним, что с 1 июня «Локомотив» будет тренировать Марко Николич. 0

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