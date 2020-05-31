Жемалетдинов благодарен Семину за попадание в сборную

Полузащитник «Локомотива»попрощался с бывшим главным тренером «железнодорожников»

«Первый раз когда я поговорил с Палычем, он мало слов сказал, но мотивировал меня очень сильно. Я знал, что он мало говорит, но говорит в точку и в яблочко. Мои ожидания оправдались.

Желаю вам, Юрий Павлович, здоровья, дальнейшей карьеры. У вас все получится еще. Спасибо, что поверили меня, что я стал игроком основы, попал в сборную, все это благодаря вам.

Всего вам наилучшего», — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба клуба.

Напомним, что с 1 июня «Локомотив» будет тренировать Марко Николич. 0