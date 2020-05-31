Лучший бомбардир «Армавира» может перейти в «Тамбов» или «Ротор»

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    Экс-нападающий «Армавира» Амур Калмыков находится в сфере интересов «Тамбова» и новичка РПЛ «Ротора».

    Амур Калмыков
    Амур Калмыков

    Калмыков в минувшем первенстве ФНЛ стал лучшим бомбардиром «лис» — на его счету 8 голов в 25 матчах. Отметим, что все он забил в первых 13 турах.

    Сезоном ранее Калмыков выиграл гонку снайперов в зоне «Юг» ПФЛ — выступая за краснодарский «Урожай», он отметился 17 голами в 27 играх.

    До этого 26-летний нападающий играл за «Кубань» и «Анжи», в составе которого поразил ворота «Енисея» в стыковых матчах сезона-2017/18.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что его клуб рассматривает кандидатуру Калмыкова.

    «Он нам интересен», — сказал Худяков «Матч ТВ»

    «Тамбов» может попробовать заявить Калмыкова на остаток текущего чемпионата России, поскольку «Армавир» снялся с первенства ФНЛ.

    Если бы сезон в первом дивизионе продолжился, то Калмыков, как и другие экс-игроки «лис», точно могли бы перейти в другие команды вне рамок трансферного окна — это резолюция УЕФА.

    Загвоздка в том, что РФС подвел итоги ФНЛ по состоянию команд на 17 марта, то есть «Армавир» де-юре доиграл сезон. Вопрос в юридической плоскости. В «Тамбове» будут консультироваться по этому поводу. 0

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