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    Сатьен: Думаю, что правило пяти замен навредит «Барселоне»

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал введение дополнительных двух замен в оставшихся матчах сезона.

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Я думаю, что правило пяти замен навредит нам, потому что мы решали исходы многих матчей на последних минутах, а сейчас у наших соперников будут свежие игроки.

    Скоро будет много матчей. Жара скажется на игре и может повлиять на травмы. Мы надеемся, что вся эта ситуация принесет меньше вреда, чем люди полагают.

    Возможно, будет много травм, как в Германии, потому что мы почти два месяца сидели на диване, а не играли», — приводит слова Сетьена Marca.

    Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между «Севильей» и «Бетисом». 0

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