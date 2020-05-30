Сатьен: Думаю, что правило пяти замен навредит «Барселоне»

Главный тренерпрокомментировал введение дополнительных двух замен в оставшихся матчах сезона.

«Я думаю, что правило пяти замен навредит нам, потому что мы решали исходы многих матчей на последних минутах, а сейчас у наших соперников будут свежие игроки.

Скоро будет много матчей. Жара скажется на игре и может повлиять на травмы. Мы надеемся, что вся эта ситуация принесет меньше вреда, чем люди полагают.

Возможно, будет много травм, как в Германии, потому что мы почти два месяца сидели на диване, а не играли», — приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, испанская Ла Лига официально возобновится 11 июня. Первым поединком после перерыва станет андалузское дерби между «Севильей» и «Бетисом». 0