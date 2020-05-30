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    Максименко: В «Спартаке» никто не боится тренироваться во время пандемии

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    Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал о тренировках с ограничениями и о жизни во время карантина.

    Александр Максименко
    Александр Максименко

    «Приняли условия тренировок. Тут ничего не поделать. В разное время ходим ужинать, обедать. Так уже четвёртый или пятый день, но мы привыкли.

    В начале всей истории улетел домой, в Ростов, к родным. Два месяца провёл там, участвовал в разных акциях.

    Например, на 9 мая дерево посадил. Побыл с родителями. Тренировался онлайн — вот и всё, ничего особенно интересного.

    У нас в команде нет таких, кто боится тренироваться во время пандемии. Мы все соскучились, все хотят играть.

    На эмоциях все тренируемся — неважно, какие нагрузки сейчас дают, — рады, что есть мяч, поле. Очень хочется доиграть этот непростой сезон.

    В "Спартаке" нет психологов. Мы сами себе психологи, а ещё тренерский штаб. Но у нас были психологи в академии.

    Были тренинги, ставили задачи перед нами. Было прикольно, необычно. Но к психологу ни разу не ходил. И даже не задумывался об этом», — сказал Максименко в интервью Red Bull Russia. 0

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