Медведев пообещал справедливо распределять билеты среди болельщиков «Зенита»

Генеральный директор «Зенита»рассказал, как клуб планирует распределять билеты на домашние матчи чемпионата России.

Ранее стало известно, что трибуны на матчах РПЛ могут быть заполнены максимум на 10 процентов.

«На нашу арену мы сможем допустить 6–6,5 тысячи зрителей. Впереди у "Зенита" четыре домашних матча — три в чемпионате и в полуфинале Кубка России со "Спартаком".

Мы планируем создать систему, которая позволит выбрать из почти 20 тысяч владельцев абонементов тех, кто попадет на матчи. Времени для разработки программы вполне достаточно.

Надо сделать так, чтобы владельцы абонементов их могли активировать. То есть заранее сообщать о своем намерении посетить матч. Из них мы будем отбирать тех, кто сможет занять место на стадионе. Может быть, проведем среди них лотерею, может, еще что-то придумаем.

Точно скажу, что не будем делать каких-то исключений для фанатского "Виража". Не получится так, что на матч будут допущены только одни фанаты. Будут и фанаты, и обычные болельщики, которые купили абонементы. "Зенит" сделает все, чтобы был соблюден принцип справедливости», — приводит слова Медведева «Петербургский дневник». 0