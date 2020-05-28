Форвард «Боруссии» Д получил травму в столкновении с арбитром

Нападающий дортмундскойполучил повреждение во втором тайме матча 28-го тура Бундеслиги с(0:1), сообщает ESPN.

По информации источника, норвежец травмировал колено в результате столкновения с главным арбитром встречи Тобиасом Штилером. Рефери в центре поля двигался спиной вперед и случайно наступил на ногу форварду. Через несколько минут после столкновения он вынужден был попросить замену.

Отмечается, что травма 19-летнего футболиста несерьезная, но он пропустит матч против «Падерборна» 31 мая.

Холанн забил десять голов в одиннадцати матчах за «шмелей» в этом сезоне и отдал три результативных передачи в одиннадцати матчах. 0