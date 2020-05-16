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    Хацкевич: «Ротор» готов к выступлению в Премьер-лиге

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что волгоградский клуб готов выступать в российской Премьер-лиге.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! Это город с большими футбольными традициями, он заслуживает того, чтобы быть представленным в Премьер-Лиге.

    Все решения остаются за руководством. Эти вопросы (о бюджете и трансферах) лучше адресовать ему. Могу только сказать, что "Ротор" готов к выступлению в Премьер-лиге.

    После Чемпионата мира 2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура», — сказал Хацкевич «Матч ТВ».

    Напомним, что первенство ФНЛ остановлено досрочно. В Премьер-лигу помимо «Ротора» войдут и «Химки». 0

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