Аршавин: Если опыт Бундеслиги будет позитивным, то люди поймут, что выход из ситуации есть

Экс-форвард сборной Россиипрокомментировал возобновление матчей чемпионата Германии после приостановки из-за пандемии коронавируса.

«Все с нетерпением ждут возобновления большого футбола, все будут следить, как будет выглядеть картинка без болельщиков, как футболисты будут участвовать в борьбе.

Это первый шажочек, если он будет позитивным, то люди поймут, что выход из ситуации есть», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который возобновится после приостановки из-за коронавируса.

Матчи Бундеслиги после паузы стартуют 16 мая. 0