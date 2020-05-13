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    Аршавин: Если опыт Бундеслиги будет позитивным, то люди поймут, что выход из ситуации есть

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    Экс-форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал возобновление матчей чемпионата Германии после приостановки из-за пандемии коронавируса.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Все с нетерпением ждут возобновления большого футбола, все будут следить, как будет выглядеть картинка без болельщиков, как футболисты будут участвовать в борьбе.

    Это первый шажочек, если он будет позитивным, то люди поймут, что выход из ситуации есть», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

    Напомним, чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских лиг, который возобновится после приостановки из-за коронавируса.

    Матчи Бундеслиги после паузы стартуют 16 мая. 0

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