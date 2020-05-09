«Рома» рассматривает двух игроков на замену Смоллингу

рассматривает несколько вариантов усиления защиты, сообщает Corriere dello Sport.

Как утверждает источник, римляне могут подписать Деяна Ловрена из «Ливерпуля» или Жана-Клерома Тодибо из «Барселоны», если команду покинет Крис Смоллинг, который проводит сезон-2019/20 в итальянской команде на правах аренды.

Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей в сезоне-2019/20, на его счету один гол и одна результативная передача.

Тодибо с зимы 2020 года выступает за «Шальке» на правах аренды. 20-летний француз провел за команду из Гельзенкирхена семь матчей. 0