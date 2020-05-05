Полузащитника «Герты» отстранили от тренировок за нарушение правил карантина

отстранила полузащитникаот тренировок за нарушение правила социальной дистанции и мер предосторожности от заражения коронавирусом.

Футболист запустил прямой эфир в соцсетях из клубной раздевалки, на котором игроки берлинского клуба не соблюдали положенную дистанцию друг от друга и здоровались за руку с Калу.

Вскоре после этого Саломон удалил видео, но на него успела обратить внимание Немецкая футбольная ассоциация (DFB), осудив игрока.

«Мне жаль, если показалось, что я не воспринимаю коронавирус всерьез. Извините за это. Как раз наоборот, я особенно обеспокоен за людей в Африке, потому что медицина там и близко не такая же хорошая, как в Германии. Я не подумал. На самом деле, я был счастлив, что ни у кого из нас не обнаружили коронавирус», — заявил Калу официальному сайту «старой дамы».

В нынешнем сезоне 34-летний Калу забил два гола в семи матчах за Герту во всех турнирах. 0