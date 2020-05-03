Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

Главный тренер сборной Голландиибыл госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает газета De Telegraaf , ссылаясь на супругу специалиста.

57-летниему тренеру стало плохо во время велосипедной прогулки и он был доставлен в одну из больниц Амстердама на машине скорой помощи, где пережил сердечный приступ из-за блокировки коронарных сосудов.

В данный момент Куман прошел пройдет процедуру катетеризации сосудов и его состояние стабильно.

Согласно НОС, тренеру «была оказана своевременная и качественная помощь, его здоровье не получило непоправимого урона и, вероятно, он сможет вернуться домой в понедельник, 4 мая». 0