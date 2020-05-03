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    Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем

    Футбол Сборная Голландии
    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем, сообщает газета De Telegraaf, ссылаясь на супругу специалиста.

    Рональд Куман
    Рональд Куман

    57-летниему тренеру стало плохо во время велосипедной прогулки и он был доставлен в одну из больниц Амстердама на машине скорой помощи, где пережил сердечный приступ из-за блокировки коронарных сосудов.

    В данный момент Куман прошел пройдет процедуру катетеризации сосудов и его состояние стабильно.

    Согласно НОС, тренеру «была оказана своевременная и качественная помощь, его здоровье не получило непоправимого урона и, вероятно, он сможет вернуться домой в понедельник, 4 мая». 0

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