КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коштинья«Неистовое ликование Моуринью и вечер, который я не забуду». О подвиге «Порту» на «Олд Траффорд»
  • 21:50
    • Де Брюйне может покинуть «Ман Сити», в случае еврокубкового бана
  • 17:42
    • Агент Чалова: Чалов привлек внимание команд из нескольких стран
  • 17:05
    • ФИФА рассмотрит вариант с переходом на формат «весна-осень»
  • 16:31
    • Датская Суперлига возобновится 29 мая
  • 16:15
    • «Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск»
    Все новости спорта

    Де Брюйне может покинуть «Ман Сити», в случае еврокубкового бана

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне ответил на вопрос о возможном уходе из клуба, если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию на запрет на участие в еврокубках.

    Кевин Де Брюйне
    Кевин Де Брюйне

    Напомним, УЕФА на два года отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушения финансового fair play. Данная мера будет действовать с сезона-2020/21.

    «Клуб сказал нам, что подаст апелляцию против запрета на участие в еврокубках.

    Клуб заверил нас, что она почти на 100 процентов будет удовлетворена. Я подожду. Хочу увидеть, что произойдет. Я верю в нашу команду.

    Как только будет известно окончательное решение, я рассмотрю варианты. Два года без еврокубков — это очень долго. Год еще можно было бы потерпеть.

    Планы Гвардиолы? На мое решение [о возможном уходе] они не сильно повлияют. Он уже сказал, что останется в команде на следующий сезон. Потом его контракт кончится.

    Я же уже работал с другими тренерами. Но на данный момент я не обращаю на это внимания. Есть более важные вещи», — цитирует футболиста Sportbox со ссылкой на HLN.be.

    Де Брюйне перешел в английский клуб из «Вольфсбурга» летом 2015 года за 76 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с командой действует до июня 2023 года.

    В нынешнем сезоне он провел за «горожан» 35 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 20 результативных передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Уокер, Терри и другие. Десять футболистов, которым приходилось становиться на ворота
  • Вчера в 14:32
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Неман»
  • 1.80
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минское «Динамо» продолжит традицию?
  • «Динамо» Минск — Слуцк. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алиссон Футбол Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов ЕвропыЗа последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился Вчера в 14:590
  • 13:36
    • Геркус призвал отдать чемпионство «Зениту», если РПЛ не доиграют
  • 22:45
    • «Краснодар» планирует продать Берга, Фернандеша, Спайича, Кайо и Фьолусона
  • 22:33
    • Скабелка: Топ-клубы из-за потолка зарплат уже не могут платить такие деньги, как раньше
    «Барселона» не сможет выгодно продать Умтити Футбол «Барселона» столкнется с деградацией из-за коронавирусаКлуб не сможет сбросить балласт Вчера в 05:370
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 22:24
    • Южный не считает, что игроки топ-100 должны делиться деньгами
  • 21:55
    • Вайсфельд: Очень нравится Жафяров, но шансов в НХЛ у него немного
  • 21:41
    • Президент «Урала»: Не вижу разницы между «весна-осень» и «осень-весна»
    Болельщики «Зенита» Футбол РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата РоссииРассказываем о том, какие существуют варианты завершения сезона чемпионата России Вчера в 02:200
  • 21:18
    • Геркус: Хватит жить на государственные деньги? Замечательно. Тогда на какие жить?
  • 21:00
    • Лингард интересен четырем клубам
  • 20:57
    • Голкипер Кареев хочет покинуть «Салават»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие