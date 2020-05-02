Де Брюйне может покинуть «Ман Сити», в случае еврокубкового бана

Полузащитник «Манчестер Сити»ответил на вопрос о возможном уходе из клуба, если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию на запрет на участие в еврокубках.

Напомним, УЕФА на два года отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушения финансового fair play. Данная мера будет действовать с сезона-2020/21.

«Клуб сказал нам, что подаст апелляцию против запрета на участие в еврокубках.

Клуб заверил нас, что она почти на 100 процентов будет удовлетворена. Я подожду. Хочу увидеть, что произойдет. Я верю в нашу команду.

Как только будет известно окончательное решение, я рассмотрю варианты. Два года без еврокубков — это очень долго. Год еще можно было бы потерпеть.

Планы Гвардиолы? На мое решение [о возможном уходе] они не сильно повлияют. Он уже сказал, что останется в команде на следующий сезон. Потом его контракт кончится.

Я же уже работал с другими тренерами. Но на данный момент я не обращаю на это внимания. Есть более важные вещи», — цитирует футболиста Sportbox со ссылкой на HLN.be.

Де Брюйне перешел в английский клуб из «Вольфсбурга» летом 2015 года за 76 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с командой действует до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне он провел за «горожан» 35 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 20 результативных передач. 0