Чемпионат Дании планируют возобновить 29 мая

Датская футбольная лига планирует возобновить сезон 29 мая и проводить регулярные анализы на коронавирус для всех участников соревнований, сообщается на сайте турнира.

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«Все участники соревнований (игроки, тренеры и персонал клубов) будут проходить тестирование на коронавирус с первого игрового дня и в течение остальной части сезона.

Мы всегда говорили, что крайне важно завершить текущий сезон, но только если это можно сделать разумным способом, чтобы не подвергать испытанию систему здравоохранения.

Некоторые могут подумать, что это звучит нереально, но поскольку физического контакта на поле невозможно избежать полностью, мы принимаем эти меры предосторожности, чтобы избежать распространения инфекции.

Это будет недешево с текущими тестами, но основное внимание уделяется возвращению футбола», — цитирует «Р-Спорт» представителя лиги Клауса Томсена.

Отмечается, что розыгрыш чемпионата Дании, в котором осталось провести два тура регулярного чемпионата и матчи плей-офф, не возобновится, если лига 0