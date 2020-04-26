Полиция Германии выступает против возобновления Бундеслиги

Вице-президент Союза полиции Германиизаявил, что полицейские выступают против возобновления Бундеслиги 9 мая.

Именно об этой дате говорили футбольные чиновники, когда отвечали на вопрос о возможном возобновлении сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Прежде всего, я хочу сказать, что мы, как Союз полиции, принципиально не против футбольных матчей. Я также могу понять, что многие люди нуждаются в том, чтобы прекратить смотреть старые матчи. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации мы все находимся.

Нужно разработать план перезапуска чемпионата, но он, похоже, не учитывает все аспекты. Возобновление матчей будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к пространству перед ним.

Болельщики не должны собираться за пределами стадиона во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Нам придется контролировать соблюдение мер безопасности в общественных местах: соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, ношение масок, запрет собираться в большие группы. Нам придется вмешиваться, чтобы обеспечить порядок, если он не будет гарантирован», — цитирует Радека Frankfurter Allgemeine. 0