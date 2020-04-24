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    В Испании будут играть при пустых трибунах до 2021 года

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    Испанские клубы будут играть при пустых трибунах до 2021 года из-за пандемии коронавируса, утверждает ESPN.

    Чемпионат может возобновиться 6 июня
    Чемпионат может возобновиться 6 июня

    По данным издания, соответствующее решение приняло испанское правительство. Официально о нем сообщат позже. В то же время каждая команда лиги уже якобы была проинформирована о такой перспективе.

    Согласно плану властей, стадионы для болельщиков в Испании откроют только в январе 2021 года с фиксированным количеством людей на трибунах. Решение могут пересмотреть, если ситуация с пандемией изменится в лучшую сторону.

    В свою очередь, Ла Лига рассматривает дату 6 июня для потенциального возобновления матчей в испанском чемпионате. 0

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