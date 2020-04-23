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    «Спартак» предоставит стадион врачам для борьбы с коронавирусом

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    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб готов предоставить стадион «Открытие Арена» медикам для борьбы с коронавирусом.

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Конечно, мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях», — приводит слова Цорна ТАСС.

    Напомним, что проведение матчей РПЛ приостановлено до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

    По состоянию на 23 апреля в России зафиксировано 57999 случаев заражения, 513 человек погибли. 0

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