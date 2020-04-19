КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паулу Дибала«Ювентус» должен строиться вокруг Дибалы
  • 14:22
    • На Азмуна появился еще один претендент
  • 14:04
    • «Ювентус» планирует переманить Зидана
  • 13:08
    • «Барселона» заинтересована в возвращении своего воспитанника
  • 10:27
    • «Реал» не станет покупать Кейна из-за кризиса
  • 08:13
    • Британские СМИ советуют «Тоттенхэму» подписать Дзюбу
    Все новости спорта

    «Ювентус» планирует переманить Зидана

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера, сообщает le10sport.com.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    Руководство «старой синьоры» видит во французе замену Маурицио Сарри, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.

    Туринский клуб наращивает контакты с окружением Зидана, но не спешит форсировать события, чтобы не входить в открытую конфронтацию с «Реалом».

    При этом в «Ювентусе» понимают, что у Зидана и президента мадридского клуба Флорентино Переса сложились непростые взаимоотношения.

    Отмечается, что «Реал» может заменить Зидана экс-наставником «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ювентус» должен строиться вокруг Дибалы
  • 02:56
    •
  • Прогноз
  • «Куктош» — «Худжанд»
  • 1.75
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Худжанд» — фаворит, но пропустить может
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Хатлона» нет шансов?
  • «Истиклол» — «Хатлон». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто будет на втором месте?
  • «Тайнан Сити» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мяч АПЛ Футбол Остановка АПЛ. Определенности все еще нет, но клубы хотят доиграть сезонАПЛ провела собрание по вопросу возобновления сезона Вчера в 15:010
  • 10:57
    • «Арсенал» может предложить «Атлетико» Ляказетта
  • 09:53
    • Mirror: «Арсенал» сделал предложение «Валенсии» по Родриго
  • 08:39
    • ПСЖ предложит Неймару новый контракт
    Жози Алтидор Футбол MLS после коронавируса. Что ждет сильнейшую лигу Северной Америки?Футбольный чемпионат за океаном приостановлен в начале марта Вчера в 00:550
  • Экспресс дня

  • «Истиклол» не допустит осечки в игре с «Хатлоном»?
  • 4.50
    •
  • 14:35
    • Лукаку сомневается в возвращении в АПЛ
  • 13:49
    • Плетикоса строил бы в «Спартаке» команду вокруг Карреры
  • 13:34
    • Ковальчук заявил о готовности «Вашингтона» выиграть Кубок Стэнли
    Эйдур Гудьонсен и Дэмьен Дафф Футбол Когда Жозе реально был «The Special One». В 2005-м корзина для белья помогла Моуринью обыграть «Баварию»Пандемия коронавируса не дает возобновиться еврокубкам, потому продолжаем копаться в архивах 17/04/2020 в 15:580
  • 13:20
    • Касильяс около месяца после инфаркта боялся ходить и спать
  • 12:23
    • Руни: Мне больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака на данный момент
  • 12:03
    • Дзаньоло: Хотел бы стать легендой Ромы, как Тотти и Де Росси
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.75
  • Прогноз на матч Куктош — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Копетдаг Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Истиклол — Хатлон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА-Памир — Локомотив-Памир
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Небитчи — Энергетик Мары
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ахал — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие