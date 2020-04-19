«Ювентус» планирует переманить Зидана

Туринский «Ювентус» рассматривает кандидатуруна пост главного тренера, сообщает le10sport.com.

Руководство «старой синьоры» видит во французе замену Маурицио Сарри, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года.

Туринский клуб наращивает контакты с окружением Зидана, но не спешит форсировать события, чтобы не входить в открытую конфронтацию с «Реалом».

При этом в «Ювентусе» понимают, что у Зидана и президента мадридского клуба Флорентино Переса сложились непростые взаимоотношения.

Отмечается, что «Реал» может заменить Зидана экс-наставником «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. 0