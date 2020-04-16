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    Футбол в Италии может возобновиться полуфиналами Кубка 27 мая

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    Футбольный сезон в Италии может возобновиться в конце мая матчами Кубка страны, сообщает Football Italia.

    Стадион «Ювентуса»
    Стадион «Ювентуса»

    Ожидается, что режим карантина будет смягчен 4 мая, после чего клубы приступят к тренировкам.

    27-28 мая запланированы ответные полуфиналы Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер». В первых встречах «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1), а «Наполи» одолел «Интер» (1:0).

    Через несколько дней после кубковых матчей, ориентировочно 30-31 мая, состоятся и встречи Серии A.

    Планируется, что серия A будет доиграна в сжатые сроки (команды будут играть каждые три дня) и завершится до начала августа. 0

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