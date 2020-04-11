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    Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» инфицирован коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Англии Ливерпуль
    «Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил, что у бывшего футболиста и тренера команды Кенни Далглиша обнаружили коронавирус.

    Кенни Далглиш
    Кенни Далглиш

    Как передает источник, 69-летний шотландец на данный момент находится в больнице. Также сообщается, что семья Далглиша опубликовала заявление, в котором говорится, что он не находится в критическом состоянии.

    Отметим, что до поступления в больницу, Далглиш самоизолировался на более длительный период, нежели рекомендованный.

    Напомним, что Кенни — легенда «Ливерпуля». Он выступал за клуб с 1977 по 1990 год, а также тренировал с 1985 и по 1991, а затем с 2011 и по 2012. 0

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