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    Футболисты «Локомотива» пошли на сокращение зарплат

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    Футболисты «Локомотива» отказались от 40 процентов зарплаты на время паузы в чемпионате России, сообщает официальный сайт клуба.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука

    Капитан «красно-зеленых» Ведран Чорлука заявил, что вся команда посчитала такой шаг необходимым в условиях пандемии коронавируса.

    «Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы.

    Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах.

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    • Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», — заявил Чорлука. 0

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