Футболисты «Локомотива» пошли на сокращение зарплат

Футболисты «Локомотива» отказались от 40 процентов зарплаты на время паузы в чемпионате России, сообщает официальный сайт клуба.

Капитан «красно-зеленых» Ведран Чорлука заявил, что вся команда посчитала такой шаг необходимым в условиях пандемии коронавируса.

«Пандемия коронавируса ударила по привычному укладу жизни и экономике всех стран. Мы всегда с особенной теплотой и уважением относились к сотрудникам РЖД, которые переживают за нас. А теперь поддержать их должны мы.

Футбол, как и весь спорт, остановился, поэтому игроки по всему миру идут на снижение зарплат во время паузы в чемпионатах.

Наша команда также считает подобный шаг необходимым, поэтому мы с ребятами решили отказаться от 40 процентов зарплаты до окончания пандемии и возобновления сезона», — заявил Чорлука. 0