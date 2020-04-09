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    Семин: Никто не говорит о сокращении зарплат членов Госдумы, только о футболистах

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о ситуации с сокращением заработных плат футболистов. Он считает, что игрокам незаслуженно уделяется такое пристальное внимание в период пандемии коронавируса.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему — кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создается впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.

    Причем, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует.

    Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут — полностью или частично — осуществлять свою деятельность.

    Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убежден, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив.

    Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребенку — неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся еще меньше из-за падения курса рубля.

    Не нужно забывать о том, что игровая карьера футболиста длится чаще всего 10-12 лет, а потом у него начинается совсем другая жизнь, и большинство не может даже и мечтать о прежних доходах. И сегодняшние игроки видят наше поколение, большинство которого живет на одну пенсию.

    Многие мои сверстники, когда-то показывавшие блестящий футбол, сейчас не могут позволить себе вообще ничего. А ведь они, когда играли, тоже думали, что хорошо зарабатывают. У нынешнего поколения нет абсолютно никакого желания оказаться в такой же ситуации, и оно об этом думает. Ни в коем случае не могу поставить ему это в вину.

    Игроки "Локомотива" заработали очень серьезную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!», — написал Семин в авторской колонке «Спорт Экспресс». 0

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